دجال أقنعنا بوجود كنز.. اعترافات أفراد عصابة الآثار بالدرب الأحمر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"دجال أقنعنا بوجود كنوز أثرية"، بهذه الكلمات اعترف لصوص الآثار بعد ضبطهم عقب التنقيب عن الآثار في منطقة الدرب الأحمر.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم: حفرنا حفرة بعمق 12 مترا، إلا أن الشرطة وصلت إلينا قبل أن نصل لشيء.

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها متر بعمق 12 مترا - أدوات التنقيب). وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.