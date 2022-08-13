اليوم السابع
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خبرة فى المياه والتنمية المستدامة.. السيرة المهنية لوزير الرى الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 02:51 م
خبرة فى المياه والتنمية المستدامة.. السيرة المهنية لوزير الرى الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية للدكتور هانى سويلم وزير الرى الجديد

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تولى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى الجديد حقيبة الوزارة، وينشر "اليوم السابع " السيرة الذاتية، للعالم المصرى فيما يلى..

أعد الدكتور هانى سويلم استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وهو أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة آخن.

وأنشأ الدكتور هانى سويلم أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير فى مجال المياه والبيئة من جامعة ساوث هامبتون بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه فى الهندسة فىجامعة آخن بألمانيا عام 2002 ونال الدرجة العلمية بامتياز.

كما عمل سويلم فى الأمم المتحده منسقا لبرامج التعليم والتدريب فى مجال المياه، كما ساهم فى مشروعات دولية فى أكثر من 20 دولة، وأسس أول مركز فى شمال إفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذى تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.

كما أنشأ فى 2012 أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لغرض الزراعة الحديثة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونفذ فى مصر مشروعات بتمويل أوروبى 20 مليون يورو لتطوير البحث العلمى والتعليم العالى والتعليم الأساسى فى مصر من خلال مشروعه إديوكامب لتطوير المدارس المصرية الحكومية.

وشغل سويلم منصب المدير الأكاديمى لقسم "هندسة المياه"، إلى جانب منصبه كمدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة آخن.

وأعد استراتيجية لمصر فى مجال إدارة المياه والطاقة من أجل إنتاج الغذاء اعتمادا على الموارد المائية المحدودة لمصر، وفرص تحلية المياه وإنتاج المحاصيل والأسماك، وقاد فريقا بحثيا لإجراء أول تجربة بحثية فى مصر لاستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وأشرف على فريق بحثى لتطوير نظام محاكاة لفيضان نهر الراين لحماية المواطنين والمنشآت.

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