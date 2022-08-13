اليوم السابع
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حملات نظافة وغسل وتطهير ميادين ومسلات وتماثيل بمدينة كفر الشيخ.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 10:55 ص
حملات نظافة وغسل وتطهير ميادين ومسلات وتماثيل بمدينة كفر الشيخ.. صور جانب من أعمال التطهير
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات نظافة يومية ورفع القمامة، وغسل وتطهير الميادين المتعددة وما تضمه من مسلات وتماثيل غرف وشرق العاصمة من قبل وحدة التدخل السريع بجهاز النظافة والتجميل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة.

وشمل غسل الميادين ميدان الملك عبدالله بمدخل مدينة كفر الشيخ، والمسلة المقابلة لإدارة مرور كفر الشيخ، وميدان اللواء أحمد زكي عابدين، وميدان الدكتور أحمد زويل، وميدان الشهداء، المقابل لساحة القوات المسلحة، وميادين المستشفى العام،ومزلقان السلخانة وميدان سيدي قطب، وميدان شارع الجيش والجمهورية، وميدان الموقف وسيتم غسل بقية الميادين والتماثيل والمسلات تبعاً .

تطهير ميدان بكفر الشيخ
تطهير ميدان بكفر الشيخ

 

ميدان المبلك عبدالله
ميدان المبلك عبدالله

 

ميدان المستشفى_1
ميدان المستشفى_1

 

ميدان عابدين وتطهير مستمر
ميدان عابدين وتطهير مستمر

 

ميدان عابدين
ميدان عابدين

 

ميدان ميت علوان
ميدان ميت علوان

 

تطهير الميادين
تطهير الميادين

 

تطهير ميدان احمد زويل
تطهير ميدان احمد زويل

 

جانب من اعمال التطهير
جانب من اعمال التطهير

 

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

 

 


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