حملات رقابية.. ضبط 185 كيلو لحوم فاسدة في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإِشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (المسئول عن مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)، لقيامه بإدارة المفرمة "بدون ترخيص" وتجميـع وتخزين كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها بدون بيانات تُفيد تاريخى الإنتــاج والصلاحيــة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المفرمة على (185 كيلو جرام "لحوم - دهون" جميعها مجهولة المصدر).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.