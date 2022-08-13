حملات توعوية بـ"منشأة أبو عمر" في الشرقية للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة منشأة أبو عمر استهدفت مختلف الفئات العمرية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ علي البيئة وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي علي أرض المحافظة، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الحملة التوعوية استهدفت أيضا تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (125 – 1205002098) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً جباره لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.