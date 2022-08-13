حجز عاطلين بسبب إدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في الساحل

قررت نيابة الساحل، حجز عاطلين على ذمة التحريات، بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، واعترف المتهمان بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع الأسلحة البيضاء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطلين) بإدارة ورشة بدائرة القسم لصناعة الأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف الورشة المشار إليها، وأمكن ضبطهما، وعُثر بداخل الورشة على (عدد 38 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأنواع" – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بإدارة الورشة "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حجزهما على ذمة التحريات.