جلسة مجلس النواب تنظر تعديلا وزاريا يشمل 13 حقيبة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، أن رئيس الجمهورية بعد تشاوره مع رئيس الوزراء يدعو مجلس النواب للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية.

وبدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة، وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهراً.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.