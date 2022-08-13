جفاف يضرب سد المسيرة فى المغرب.. صور

وكالات

نشرت وكالة "فرانس برس" في تقرير أعدته صورا وثقت الجفاف الشديد الذي ضرب سد المسيرة، ثاني أكبر سد بالمغرب في إقليم سطات غرب المملكة.

وقال موقع "Rue 20" المغربي إن الصور التقطت في قرية أولاد عيسى مسعود، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب الدار البيضاء.

وأظهرت الصور حجم موجة الجفاف التي تشهدها البلاد والتي لم تشهد مثلها منذ أربعة عقود على الأقل.



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وذكر الموقع المغربي أن المملكة تعاني للعام الرابع على التوالي من قلة هطول الأمطار، وحسب تقرير صادر عن وزارة التجهيز والمياه، بلغ المعدل الوطني لمعدل ملء السدود الكبرى في المغرب 29.2 في المائة فقط حتى منتصف يوليو 2022، بانخفاض يقارب النصف عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 45.2 في المائة.



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وأشار إلى أن الحكومة قررت تنفيذ برنامج لتوفير المياه بالإضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار لمساعدة الفلاحين الذين يعانون من مشكلة الجفاف.

وأوضح أنه يترتب على ذلك تنفيذ قيود على تدفق المياه الموزعة للمستهلكين وكذلك حظر استخدام مياه الشرب لغسيل السيارات وملء حمامات السباحة وري ملاعب الغولف والمساحات الخضراء.