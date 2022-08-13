توفير فرص تدريب على الحاسب الآلى بشهادات معتمدة بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة شمال سيناء،توفير منحة لشباب الخريجين مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والتابعة لوزارة الاتصالات، وتجرى بمقر مركز تدريب علوم الحاسب الألى وتكنولوجيا المعلومات بشمال سيناء.

وأوضح البيان إنه تم فتح باب التقديم من الثلاثاء 8/9 حتى الخميس 8/18 والمنحة لشباب الخريجين من 2013 حتى 2022، والمنحة والانترفيو Online مجانية تماما ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من ITI بالإضافة إلى مكافأة مالية بمقر المركز بمبنى مجلس مدينة العريش الدور الرابع.