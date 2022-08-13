توريد 170 ألفا و98 طن قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع حتى اليوم بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده حتى اليوم 170 ألفا و98 طن قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وذلك وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مؤكداً على متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم السبت - إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات موضحاً إنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التي تم توريدها حتى اليوم والمساحة المنزرعة وفقاً لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميداني على أرض الواقع لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للممتنعين عن توريد محصول القمح بالاضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

وأضاف المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 170 ألفا و98 طنا و732 كيلوجرام قمح محلي حتى اليوم تضمنت توريد 80598 طنا و 272 كجم بشون البنك الزراعي المصري و31480 طنا و898 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 47928 طنا و372 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طان و500 كيلوجرام لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طن و690 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) مشيراً إلى استمرار تحفيز الموردين بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.