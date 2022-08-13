اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 12:49 ص
أكرم القصاص
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خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس..

تنفيذ خطة أنشطة "المدينة الآمنة للنساء" بدمياط تحت رعاية المحافظ

السبت، 13 أغسطس 2022 12:31 ص
تنفيذ خطة أنشطة "المدينة الآمنة للنساء" بدمياط تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تحتضن "المدينة الآمنة للنساء" بعزبة البرج خطة جديدة لورش وندوات على مدار أسبوع، تبدأ من اليوم السبت الموافق 13 أغسطس الجارى، وحتى الخميس 18 أغسطس، ضمن الأنشطة التى يتم تنفيذها بشكل دورى بالمدينة بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة.
 
حيث يتحقق من خلال تلك الأنشطة أهداف المشروع والتى ترتكز محاورها على إتاحة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلًا عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، مما يحقق أهداف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات، يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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المدينة الآمنة للنساء بدمياط

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