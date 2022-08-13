تنسيق الجامعات 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

كتب ـ محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق التى بدأت الخميس 11 أغسطس وتستمر حتى يوم الإثنين 15 أغسطس الجارى لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة اضغط هنا

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات حتى صباح أمس الجمعة بلغ 25 ألف طالب وطالبة.

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758