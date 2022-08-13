"تموين الإسكندرية" تضبط مصنعا لتعبئة المواد الغذائية يتلاعب فى تاريخ الصلاحية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وتمكنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بنطاق الإدارة يقوم بالتلاعب فى تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية المعبأة.

وتم تحريز 410 بالتات ينسون كل بالتة تحتوى على عدد 6 عبوة تحتوى كل عبوة على 12 باكت ينسون بإجمالى 2970 باكت ينسون وذلك للتلاعب فى تواريخ الإنتاج ومخالفتها لتواريخ التعبئة مما يعد غش تجارى، وكذلك 25 جوال ينسون زنة الجوال الواحد 30 كجم بإجمالى 750 كجم ينسون مجهول المصدر لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.