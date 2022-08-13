تفاصيل مصرع 4 أشقاء سقط عليهم سلك كهربائي بالفيوم أثناء ري أرض زراعية.. صور

الفيوم رباب الجالي

4 أشقاء من أبناء قرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم شاء القدر أن يلفظوا أنفسهم الأخيرة معًا أثناء تواجدهم لري أراضيهم الزراعية، حيث سقط عليهم سلك كهربائي فجأة أثناء جلوس 3 منهم معا في حين كان يقوم الرابع ببعض الأعمال بالأرض بجوارهم وبمجرد سقوط السلك علي الأشقاء الثلاثة وسماع صراخهم توجه الرابع إليهم ولفظ الـ3 أنفاسهم الاخيرة في وقت واحد وتم نقل جثثهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى الوحدة الصحية بالقرية بينما لحق بهم الرابع بعد دقائق معدودة وتم نقله الي الوحدة الصحية بمعرفة الأهالي وسيطرت حالة من الحزن علي القرية باكملها حزنا على وفاة الأشقاء ال4.

تعود الواقعة الي مساء أمس الجمعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغاً من أهالي عزبة الزقمي التابعة للوحدة المحلية بالحجر بنطاق المركز، يفيد بسقوط سلك كهربائي علي مواطنين بأرض زراعية بقرية الغرق بمركز اطسا ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع 4 أشخاص إثر سقوط سلك كهربائي عليهم أثناء قيامهم بري الأرض الزراعية، مما أسفر عن مصرعهم صعقاً بالكهرباء. حيث تبين أن 3 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل الأرض الزراعية في وقت واحدة وتم نقل جثثهم بسيارات الإسعاف الي الوحدة الصحية بالقرية، بينما نقل الرايع بواسطة الأهالي وكان مازال على قيد الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

والأشقاء الـ4 المتوفين هم سيد راغب سالم، وأشقائه رمضان، ومحمد، وجودة، وأكد أهالي القرية انهم من أحسن الناس في قريتهم والأشياء الأربعة يتمتعون بسيرة حسن ومحبة الأهالي نظرا لطيبة قلوبهم واهتمامهم بارضهم ومحبته لبعضهم البعض.

ولفت الأهالي إلي أن الأشقاء الأربعة لديهم قطعة أرض كانوا متواجدين لريها معا ونظرًا لأن حصتهم من مياه الري في وقت الليل فقد استعانوا بتوصل سلك كهربائي ولمبة لتضئ لهم، وسقط السلك على 2 منهم أثناء تواجدهم بوسط المياه وبسماع صرخاتهم توجه إليهم شقيقه الثالث ولفظ ال3 أنفاسهم في نفس اللحظة بينما حضر الرابع بيري ان اأشقاءه ال3 جثث وصعفته الكهرباء ولكن ظل علي قيد الحياة حتي نقل للوحدة الصحية بالقرية رفقة جثث أشقاؤه ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه.