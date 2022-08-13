تعرف على مواعيد اختبارات القدرات للطلاب المحولين بكلية تمريض الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

اعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقدم لاختبار القدرات للطلاب المحولين من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية للكلية والمعهد الفنى للتمريض- للعام الجامعى 2022 /2023 وتُعقد الاختبارات للطلاب المحولين يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 بكلية التمريض – جامعة الإسكندرية.



وأكدت الكلية أن شروط التحويل هى أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى :-



الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية أو المعهد فى نفس العام على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الآتى:-

التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب)

دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – أمان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.

التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لاختبار القدرات ومتابعة النتيجة على صفحة الكلية الرسمية.