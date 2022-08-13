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تعرف على مواعيد اختبارات القدرات للطلاب المحولين بكلية تمريض الإسكندرية

السبت، 13 أغسطس 2022 09:00 ص
تعرف على مواعيد اختبارات القدرات للطلاب المحولين بكلية تمريض الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية اسماء على بدر

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اعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقدم لاختبار القدرات للطلاب المحولين من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية للكلية والمعهد الفنى للتمريض- للعام الجامعى 2022 /2023 وتُعقد الاختبارات للطلاب المحولين يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 بكلية التمريض – جامعة الإسكندرية.

وأكدت الكلية أن شروط التحويل هى أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى :-

الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية أو المعهد فى نفس العام على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الآتى:-

التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب)

دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – أمان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.

التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لاختبار القدرات ومتابعة النتيجة على صفحة الكلية الرسمية.

 

 


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