تعرف على أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى

كتب عبد الله محمود

تعد النيابة الإدارية أحد أذرع الدولة الطويلة فى محاربة الفساد، خاصة فى الجرائم التأديبية الخاصة بالمخالفات الإدارية للموظف العام المخالف لقواعد ولوائح العمل الإدارى بالهيئة أو المصلحة التابع لها، حيث تعتبر النيابة الإدارية بمثابة النيابة العامة فى تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه.

وحدد قانون الخدمة المدنية وضع النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة بذاتها عن باقى الهيئات الأخرى، وذلك بكفالة استقلاليتها وحيادية أعضائها المشرفين على التحقيقات فى كافة القضايا التى تنظرها.

وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى:

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.

6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.