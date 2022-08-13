تصنع من البوص على ضفاف النيل.. قصة آلة الكولة وعازفها صفوت حمدي بقنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

يخرج صفوت حميد، أشهر عازفى آلة الكولة فى محافظة قنا، فى الليالى الدينية والمناسبات مع فرق الإنشاد ليصبح العزف على الكولة جزءا أساسيا من الفقرات التى تساعد المنشد وتطرب السامعين له، كما أن عدد من الأشخاص يطلب منه أن يعود المقطوعات التى يعزها بعشق على مسامعهم.







وقال صفوت حمدى، عازف بقنا، إنه دخل إلى مجال العزف عن طريق الصدفة حينما كان شاب وذلك لاستماعه إلى والده الذى كان يعمل منشدًا وأحب العزف على الناى والكولة التى تميزت بصوت خاص عن باقى الآلات التى توجد مع فرقة الإنشاد والمديح واستمر فى ذلك المجال من الهواية إلى العمل والذى أصبح عمله فى الوقت الحالى، لافتًا أنه تخرج من كلية الدراسات الإسلامية ولكنه لم يلتحق بوظيفة.



وأوضح صفوت حمدى، أن عمله يتمثل فى مرافقة المنشدين والمداحين فى الليالى الدينية والسهرات الرمضانية وكذلك فى الأعياد داخل وخارج محافظة قنا، وتمكن من تطوير نفسه عن طريق الاستماع والتعلم وحفظ عدد من الألحان التى يقوم بعزفها على آلة الكولة المصنوعة من البوص الذى ينبت على أطراف نهر النيل والترع ويقوم بشرائها من بائعين مخصصين فى ذلك المجال.

وأشار عازف الكولة، إلى أن والده كان يمتلك عدد م آلات العزف التى تستخدم فى الإنشاد والمديح النبوى بصندوق خشبى خاص به، وبعد فتحه للصندوق وجه بداخله الكولة عن طريق الصدفة وأحب العزف على تلك الآلة صاحبة الصوت الفريد، وأجاد المقامات عن طريق الهواية والممارسة وليس الدراسة.



العازف-صفوت



أمهر-عازفي-الكولة-بقنا



صفوت-حمدي



صفوت-حمدي-عازف-الكولة-بقنا



صفوت-حمدي-عازف-بقنا