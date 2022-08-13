تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 568 شاحنة و95 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 328 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 240 شاحنة و36 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة First bridge وعلى متنها 28 الف طن فوسفات متجهة للهند.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت السفينة سينا، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.