تحرير 2535 محضرا فى حملات تموينية على أسواق سوهاج خلال شهر.. صور

سوهاج محمود مقبول- عمرو خلف

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2535 محضر متنوع خلال الشهر الماضي .

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2144 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر يوليو الماضي، و 391 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص ".

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أهم المضبوطات التي تم التحفظ عليها ومنها " 3 طن و700 كيلوجرام دقيق قبل بيعها في السوق السوداء، و 50 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 286 بطاقة تموينية، وضبط 15 طن مبيدات وأسمدة، وكذلك ضبط 200 اسطوانة بوتاجاز، و10 طن سكر، و6 طن مكرونة، و 1.2 طن أرز، بالإضافة إلى ضبط كميات غير صالحة من " المعلبات والعصائر، ومأكولات أطفال، ومنتجات ألبان، ونخالة، وسجائر، وأدوية بيطرية، ومستحضرات تجميل ".

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .



تحرير 2535 محضر تموينى متنوع خلال شهر (1)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (1)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (2)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (3)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (4)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (5)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (6)



حملات تموينية على أسواق سوهاج (7)