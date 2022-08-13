اليوم السابع
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تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 13 أغسطس 2022 02:17 م
تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتوصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر،  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا سقط من اعلى عقار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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