اليوم السابع
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تجديد حبس سيدة وعشقيها 15 يوما بتهمة قتل زوجها بفيصل

السبت، 13 أغسطس 2022 11:06 ص
تجديد حبس سيدة وعشقيها 15 يوما بتهمة قتل زوجها بفيصل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في منطقة فيصل 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
 
قررت النيابة العامة بالجيزة  في وقت سابق حبس سيدة، وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل الزوج، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة بها عدة إصابات.
 
وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهم به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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