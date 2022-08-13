تجدد صيد حيتان الزعانف العملاقة بعد توقف استمر 4 سنوات فى أيسلندا.. صور

كتبت: شيماء عبد المنعم

استأنفت آخر شركة لصيد الحيتان فى أيسلندا، صيد وذبح حيتان الزعانف المهددة بالانقراض، بعد توقف دام أربع سنوات، وانتهى الأمر مع صور مروعة تظهر جثث مخلوقات بحرية ضخمة يتم نحتها، وسفينتان تديرهما شركة Hvalur hf، غادرا ميناء ريكيافيك، فى أواخر يونيو الماضى، لبدء موسم صيد الحيتان، الذى يشهد ذبح العشرات من حيتان الزعنفة، ثانى أكبر أنواع الحيتان على وجه الأرض بعد الحوت الأزرق من أجل لحومها ومواد أخرى.



صيد الحيتان

وأظهرت الصور التى التقطت لمحطة صيد الحيتان فى قرية ميدساندور بالقرب من العاصمة الأيسلندية، الأسبوع الماضى، عمال من الشركة المثيرة للجدل وهم ينقلون جثث العديد من الحيتان إلى الشاطئ ويغسلونها وينحتونها بأدوات كبيرة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تنظيف الحيتان بعد صيدها

وحسب التقرير، شوهدت سفينة "هاربون هفالور 9"، تنقل اثنين من حيتان الزعانف على مضيق هفالفجوردور، فى 6 أغسطس الجارى، وعلى الرغم من أنه تم اصطياد حوت مينكى واحد فى عام 2021، إلا أن أيسلندا لم تسمح رسميًا بالصيد التجارى للحيتان لمدة أربع سنوات، ومع ذلك، انتهت الفجوة فى يونيو مما سمح لـ Hvalur hf بالعودة إلى البحار.

ومن المقرر أن تنتهى صلاحية الترخيص الذى حصلت عليه الشركة العام المقبل، وقد أشارت وزارة الثروة السمكية فى أيسلندا، إلى أنه قد يتم إيقاف صيد الحيتان فى الدولة الشمالية بمجرد انتهاء الترخيص، حيث يتم تقييد صيد الحيتان بحصة صادرة عن معهد أبحاث البحار والمياه العذبة فى أيسلندا، خلال موسم هذا العام، وشركة Hvalur hf سيسمح لها باصطياد 161 حوت زعنفة و217 مينك ويلز.



تقطيع الحيتان