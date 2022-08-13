بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدى على طفلة فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو بين أوساط الأهالى بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة عبر تطبيق "واتس آب" يظهر خلاله قيام طفلة بالعدو بأحد الشوارع خوفاً من كلب ضال، وحال ذلك قام أحد الأشخاص بالتقدم نحوها والتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله قرر بتحصله على المقطع من كاميرات المراقبة المثبتة بمنزله الكائن بمحل الواقعة بمنطقة منشية النصر، وأضاف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه بين الأهالى للمساعدة فـى تحديد مرتكب الواقعة، كما أمكن تحديد الطفلة التى تظهر بمقطع الفيديو (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ) وبسؤالها ووالدتها، قررتا بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو، وأضافت الطفلة أنها لا تعرف الشخص المشار إليه وأنها فوجئت بتعديه عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار )، وبمواجهته أيد ما سبق وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لظروف عائلية وإنفصال والده عن والدته وأضاف أنه لا توجد أى صلة تربطه بالفتاة وتم اتخاذ الإجراءات.