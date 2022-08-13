بعد العثور على جثة طفل غارقة بالمنوفية.. الأمن يكشف هويته

المنوفية - فريق المحافظات

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من الكشف عن هوية الطفل الذى تم العثور عليه غارقًا بأحد المصارف أمام قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى اخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على طفل داخل ترعة كفر قورص وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هويته واتخاذ الإجراءات القانونية وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام.

فيما تعرفت أسرة الطفل على هويته عقب قيامهم بنشر صورتة على عدد من المواقع، علاوة على مشاهدتهم للصورة التى تم العثور عليها، وجارى أتخاذ الاجراءات اللازمة للتصريح بالدفن للجثمان.