بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة ووزارة البترول فى الشبكة الوطنية للطوارئ

كتب زكى القاضي

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع برتوكول التعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس أحمد السعيد المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التى يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقاً للمقاييس العالمية.

يأتى ذلك فى إطار حرص كافة الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميا ً لتوفير حياة كريمة للمواطنين.