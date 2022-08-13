اليوم السابع
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برلمانى منذ 2015.. السيرة المهنية لأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 04:35 م
برلمانى منذ 2015.. السيرة المهنية لأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية لـ"أحمد سمير" وزير الصناعة والتجارة الجديد (إنفوجراف)

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ينشر "اليوم السابع" أبرز معلومات السيرة الذاتية لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس أحمد سمير، بعد موافقة مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

ولد المهندس أحمد سمير فى محافظة الجيزة عام 1974، وتولى منصب رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان خلال دورة 2015-2020، حيث ساهم سمير فى صياغة قانون التنمية الصناعية وكذلك التعديلات التى جرت على استراتيجية صناعة السيارات.

وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل "سمير" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.

أحمد سمير الحاصل على بكالوريوس الهندسة، عمل على ملف قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية، سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.

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