بالأسماء.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة 9 آخرين فى سقوط سيارة بترعة بالأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقاً، وأصيب 9 آخرون، فى انقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة وسقوطها فى الترعة، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى الكرنك الدولى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وإصابة 9 آخرين كانوا فى طريقهم لنقل عفش عروسة بإحدى قرى المدينة، وتم على الفور انتقال رجال الإسعاف ومديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة الزينية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان الطفل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشملت قائمة المصابين كل من "هانى. ع. م" 40 اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"محمود. ن. ف" 33 سنه اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، و"محمد. ح.ف" 14 سنة جرح اعلى العين اليسرى، و"ياسين. ه. ع" 6 سنوات جروح وسحجات بالوجه، وخضر. م. خ" 11 سنه جرح قطعى بالوجه، و" محمد. ع. ر" 10سنوات كدمه بالوجه، و"محسن. ف. ن" 22 سنه جرح قطعى وكدمات متفرقه، و"محمد. ف. ر" 10سنوات كدمات متفرقه بالجسم، و" يوسف. م. ف" 6 سنوات كدمات متفرقه بالجسم.



سقوط سيارة فى الأقصر (1)



سقوط سيارة فى الأقصر (2)