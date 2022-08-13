بالأسماء.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة 9 آخرين فى سقوط سيارة بترعة بالأقصر (صور)

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقاً، وأصيب 9 آخرون، فى انقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة وسقوطها فى الترعة، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى الكرنك الدولى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وإصابة 9 آخرين كانوا فى طريقهم لنقل عفش عروسة بإحدى قرى المدينة، وتم على الفور انتقال رجال الإسعاف ومديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة الزينية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان الطفل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
سقوط سيارة فى الأقصر (1)
سقوط سيارة فى الأقصر (2)
سقوط سيارة فى الأقصر (3)
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