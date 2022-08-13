انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان اليوم

أسوان – عبد الله صلاح

تنطلق اليوم فعاليات الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت البناء أو الزراعية أو الرى وغيرها وتستمر حتى 27 أكتوبر القادم، يأتى هذا تنفيذا لتعليمات أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، وأيضاً كافة الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ .



وقال محافظ أسوان، في بيان صحفى، إن جهود إزالة التعديات تشهد متابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وإشراف مباشر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حيث أن فعاليات الموجه الـ 20 ستتم على ثلاث مراحل لتنطلق المرحلة الأولى فى الفترة من 13 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر وتستهدف الحالات البسيطة وحالات فى المهد ، والمرحلة الثانية فى الفترة من 10 سبتمبر إلى 29 سبتمبر وتستهدف الحالات المتوسطة ، والمرحلة الثالثة فى الفترة من 8 أكتوبر إلى 27 أكتوبر وتستهدف الحالات المتوسطة ، وأيضاً التى تقام عليها دراسات أمنية.



وأشار "عطية"، إلى أنه سيتم إدراج الحالات الغير جادة من الذين لم يقوموا بسداد مقدم التعاقد وإنهاء إجراءات التقنين حيث تم إعطاء مهلة أسبوعين لهم ، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم إصدار قرارت ازالة لهم من أول سبتمبر القادم ، وإدراجهم ضمن الموجة الـ 20 ، وهو ما سيتم تنفيذه أيضاً على أصحاب التصالح فى المبانى المخالفة التى قامت اللجان الفنية المختصة بفحص ومعاينة ملفاتهم حيث تم إعطاء مهلة شهرين لهم ، وفى حالة عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم سيتم الإزالة الفورية للأعمال المخالفة ضمن نفس الموجة.



وتابع، بأنه وفقاً لتكليفات الجهات المختصة بشأن عدم إدراج أى حالات مأهولة ضمن موجات الإزالة ، وفى حالة وجود مبانى مأهولة بالسكان فى بعض قرارات الإزالة ، فلا يتم إزالتها ، ويتم إزالة التعديات على باقى المساحة ، كما تم التوجيه بتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ، مع توفير المعدات اللازمة أيضاً من قبل أجهزة المحافظة ، وتحصيل المستحقات من جهات الولاية بعد ذلك ، وهو الذى سيتواكب مع موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى عن الجهود المبذولة ، وما تم تنفيذه من أعمال الإزالة ، بجانب توضيح المعوقات التى تظهر أثناء التنفيذ ، وما تم حيالها من جهود لتلافيها ومعالجتها على الوجه الأكمل .





