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انتشال جثة طالب من البحر اليوسفى في المنيا

السبت، 13 أغسطس 2022 09:28 ص
انتشال جثة طالب من البحر اليوسفى في المنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة طالب من البحر اليوسفي، أمام كوبري مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا في وقت سابق من غرفة عمليات النجدة، بغرق الطالب "ك.ح" 16 عاما، مقيم بإحدي قري مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، داخل البحر اليوسفي.
 
وتمكنت قوت الإنقاذ النهري من إنتشال جثته وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، وأشارت التحريات الأولية إلي أن الطالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي من فوق كوبري مدينة العدوة بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
 

مديرية الامن

انتشال جثة طالب

البحر اليوسفى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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