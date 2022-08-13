اليمن: تضرر 650 أسرة نازحة بسبب الأمطار والفيضانات فى حضرموت والحديدة

إيمان حنا

تسببت الأمطار والفيضانات التى وقعت نهاية الأسبوع الماضى فى اليمن، بوفاة امرأة مسنة، وتضرر أكثر من 650 أسرة نازحة وأكثر من 400 مأوى فى محافظتى حضرموت والحديدة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فى تقرير لها ، أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها مناطق مختلفة من مدينة سيئون فى محافظة حضرموت، وأثرت على مواقع النازحين، وتسببت بالإضرار بـ(356) أسرة نازحة فى (134) مأوى، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى أوساط النازحين.

وأضاف التقرير، أن الأمطار تسببت أيضا بتضرر (356) مادة غذائية و(122) مادة غير غذائية فى مواقع النزوح فى المحافظة، أما فى محافظة الحديدة، غرب اليمن، فقد تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على المحافظة، الثلاثاء الماضي، واستمرت لعدة ساعات، بوقوع حالة وفاة واحدة وتشريد المئات من النازحين.

وبحسب تقرير الوحدة التنفيذية، فإن الأمطار أدت إلى وفاة امرأة مسنة جرفتها الفيضانات، كما تسببت بتضرر (297) أسرة نازحة، إضافة إلى (43) مأوى بشكل كامل، و(232) آخر بشكل جزئي.

وأشار التقرير إلى أن الفيضانات واسعة النطاق التى دمرت ملاجئ النازحين تسببت بتضرر 224 مادة غذائية بشكل كامل، إضافة إلى 251 مادة غير غذائية بين تضرر كلى وجزئي.

ولفتت الوحدة التنفيذية إلى أن الأسر النازحة التى دمرت الأمطار والفيضانات مآويها "تعيش فى الهواء الطلق، ولم يتم الإبلاغ عن أى تدخل لإغاثة المتضررين حتى الآن"، وناشدت الوحدة الشركاء فى المجال الإنسانى للتدخل السريع للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين.