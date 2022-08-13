المشدد 3 سنوات لعاطل تتبع طفلة حتى مدخل سكنها وتعدى عليها في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدي على طفلة، كونها لم تبلغ 12 سنة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12787 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1288 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "م م ص"، 48 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، لأنه يوم 8 مايو لعام 2022، تعدي على الطفلة المجني عليها "ن م ص"، حال كونها طفلة لم تتجاوز الـ 12 سنة ميلادية، بغير قوة أو تهديد، على النحو المبيت بالتحقيقات.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأهالي يتهم فيه احد الأشخاص بالتعدي على نجلته بمدخل العقار الخاص بهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة وإجراء التحريات أمكن ضبط المتهم الذي تبين تتبعه للطفلة حتى وصلت مدخل العقار الذي تقطن به، وقام بالتعدي عليها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، كما قدم والد الطفلة المجني عليها للنيابة العامة مقطعين فيديو مصورين للواقعة منذ بدايتها، والتي أظهرت تتبع المتهم للطفلة المجني عليها حتى دخولها مدخل العقار الذي تقطن به، وكذا نظر المتهم يمينا ويسارا للتأكد من خلو المكان من ثمة أشخاص حتي لا يتم ضبطه بعد واقعته، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.