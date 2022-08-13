المشدد 10 سنوات لـ 4 عاطلين لاتجارهم بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ 4 عاطلين، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6447 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 943 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ح م ح"، 25 سنة، عاطل، و"ع ع م"، 18 سنة، عاطل، و"ر ب ر"، 25 سنة، عاطل، و"م ع أ"، 22 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار جوهر مخدر "indazole – carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار عقارا مخدرا "البنزوديازبين"، الذي يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار عقارا مخدرا "الكيتامين"، الذي يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزل".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأمرت النيابة باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.