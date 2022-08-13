اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تنهى صوم العذراء مريم الإثنين المقبل

السبت، 13 أغسطس 2022 03:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تنهى صوم العذراء مريم الإثنين المقبل الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب ــ محمد الأحمدى

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تنهى الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس صوم السيدة مريم العذراء يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس من الشهر الجارى، ويعتبر هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثانى عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

 

 

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الروم الارثوذكس

صوم العذراء مريم

صوم العذراء



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