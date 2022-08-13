القبض على 3 أشخاص يديرون مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، بتحويل فيلا "ملكه" إلى مركز طبى لعلاج الإدمان وإدارتها بدون ترخيص وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهدف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط (3 أشخاص – من القائمين على الإدارة) ، وتبين وجود عدد (75) شخص داخل الفيلا ، وبسؤال عدد منهم أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم ، كما أمكن ضبط (مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون إستشارة طبية – 4 هواتف محمولة – 3 سجل دفترى– 8 دفاتر تحصيل نقدية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة دون إستشارة طبية على النحو المشار إليه .