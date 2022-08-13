القبض على شخص سبق اتهامه في 6 قضايا يروج المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط شخص سبق اتهامة في 6 قضايا متنوعة، ما بين سرقة ومخدرات وسلاح، أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيروين بنطاق مركز دسوق، حيث ألقي القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السرية بشأن اتجار مسجل خطر، بجوهر مخدر الهيروين بقري مركز دسوق والترويج لذلك.

ووجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق من مباحث مركز شرطة دسوق تضمن الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تحت إشراف العميد هيثم عبد المقصود رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، لتحديد وضبط المتهم أثناء ترويجه لتجارته المحرمه بدائرة المركز.

وتمكنت مباحث مركز شرطة دسوق من ضبط المتهم ويدعي “ أ . م . س ” وشهرته زينهم، 28 عام، مسجل سبق إتهامة في 6 قضايا، وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش”، و4 طلقات لذات السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدم في الترويج لبضاعته وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12956 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وجري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق مع المتهم.