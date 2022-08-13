العراق يلقى باللائمة على إيران فى زيادة المد الملحى بمياه شط العرب

وكالات

عزا وزير الموارد المائية العراقى مهدى رشيد الحمدانى، ارتفاع المد الملحى فى مياه شط العرب بمحافظة البصرة أقصى جنوبى العراق، إلى قطع إيران جميع الروافد التى تصب فى هذا الشط.

وجاء ذلك فى تصريح أدلى به الوزير للصحفيين على هامش زيارة تفقدية للأعمال الجارية فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البصرة الأنبوبي.

وقال الحمدانى فى تصريحه، إن ارتفاع نسبة الملوحة فى شط العرب نتيجة المد العالى، مبينا أن هذه السنة تختلف عن سابقاتها بالنسبة لمد مياه البحر وأن هذا المد يرافقه تراكيز ملحية عالية إضافة إلى موضوع قطع مياه الكارون، وعمل سد من قبل الجانب الايرانى، وكذلك عوامل سلبية أخرى اثرت على تشتيت مياه المد العالى فى الشط.

وأضاف أن إيران بنت سدا دون الأخذ فى الاعتبار مصالح العراق، وحوّل مجرى نهر الكارون، ومجارى كل الأنهار والروافد التى تصب فى شط العرب، وأصبح الضغط كله على نهرى دجلة والفرات فى تعزيز الاطلاقات.

وتابع الوزير بالقول "نحن نطلق كميات من المياه لا بأس بها لإيقاف هذا المد المحلى، وخلال الأيام المقبلة ستنعكس نتائجها إيجابا".