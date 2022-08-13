العراق.. الحشد الشعبى يعلن مطاردة مجموعة من "داعش" شمال بغداد

وكالات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق الجمعة، مطاردة مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي تطارد مفرزة دواعش في الطارمية شمالي العاصمة بغداد".