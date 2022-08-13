اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق.. الحشد الشعبى يعلن مطاردة مجموعة من "داعش" شمال بغداد

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 ص
العراق.. الحشد الشعبى يعلن مطاردة مجموعة من "داعش" شمال بغداد مليشيات داعش
وكالات

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق الجمعة، مطاردة مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي تطارد مفرزة دواعش في الطارمية شمالي العاصمة بغداد".


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العراق

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الطارميه

بغداد



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