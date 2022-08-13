العثور على جثة طالب بجوار أحد المزلقانات في المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

استقبلت مستشفي سمالوط التخصصى بمحافظة المنيا، جثه شاب دهسه القطار، وتم إيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بالعثور علي جثه شاب عشريني العمر، صباح اليوم ملقاه بجوار السكه الحديد، ناحية محور سمالوط، و تبين أن قدماه انزلقت وسقط من القطار.

انتقل علي الفور لمكان الواقعة محل البلاغ، العقيد محمد مصطفي مأمور سمالوط شرق والرائد احمد سالم رئيس المباحث ومعاونه الاول الرائد محمد ابو العزائم، وتم فرض كردون امني محيط الواقعه واخطار النيابة العامة والتى تواجدت علي الفور لمحل البلاغ لمعاينة الواقعة.

بالمعاينة والفحص تبين أن جثه الشاب يبلغ من العمر 21 سنه من مركز بنى مزار سقط من القطار ناحية محور سمالوط، وتم العثور علي جثته صباح اليوم السبت، وأمرت النيابة العامة بعد معاينتها للواقعة بالتحفظ عليه داخل مشرحة مستشفي سمالوط التخصصي لحين انتهاء تشريح الجثمان لاثبات الوصف الطبي للوفاه من قبل الطبيب الشرعي وطبيب مفتش صحة المركز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري التصريح بدفن الجثمان بعد الانتهاء من التقارير الطبية اللازمة لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة، كما ذكرت التحريات الأولية في تقريرها.