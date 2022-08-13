الصحة: الأسكوتر الإسعافى صديق للبيئة ويعمل بالشحن الكهربائى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن " الاسكوتر الكهربائي الإسعافي" صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي و يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أى عادم نهائيًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن "الاسكوتر الإسعافي" يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة فى الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة "الإسعافات الأولية" التي تحتوى على المستلزمات الطبية بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

يذكر أن هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء 77 محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.