"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تحذر من ارتفاع الأمواج وترفع الراية الصفراء

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم إنخفاض نسبة إشغال الشواطئ، وحذرت من ارتفاع الأمواج ببعض الشواطئ، مع رفع الراية الصفراء التحذيرية للمصطافين، والتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات منقذ الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه اليه.

ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى منتصف شهر أغسطس، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكترونى على المحمول ،والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها، على أن يصبح الحجز لاغى بعد الساعة 11 ظهرًا.

وشدد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أن الإدارة تواجه أى محاولة لفرض رسوم زيادة على المصطافين على الشواطئ ،من خلال لجان المتابعة والتفتيش الدورية،مؤكدا على أنه تم تثبيت أسعار الشواطئ ولم يتم زيادتها عن العام الماضى،مناشدا المصطافين الإبلاغ فورا عن أى محاولة لفرض رسوم زائدة عن الأسعار المعلنة على بوابات الشاطئ أو دفع إكراميات ،وفى حالة التعرض لذلك الإبلاغ الفورى لأرقام الشكاوى المتواجدة على بوابات كل الشواطئ،مؤكدا أن عقوبات تلك المخالفة رادعة بتوقيع غرامات مالية كبيرة،وفى حالة تكرار الشكوى يتم فسخ التعاقد مع المستأجر.