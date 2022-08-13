السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.أ" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة وأحمد ابو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى مخدر الشبو ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من أكياس من الشبو المخدر،كما ضبط بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.