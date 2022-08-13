اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 04:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

السبت، 13 أغسطس 2022 03:22 م
السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.أ" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه،  لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة وأحمد ابو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط  مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى مخدر الشبو ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية  تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من أكياس من الشبو المخدر،كما ضبط بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


سوهاج

اخبار مصر

جنايات سوهاج

شابو

اخميم

السجن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة