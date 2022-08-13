السجن 5 سنوات لعاطل شرع في قتل موظف بالمعاش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير المحكمة عادل عزت، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.ا.ع" لاتهامه في الشروع بقتل المجني علية " ح.ن.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 802 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بنشوب مشاجرة ، وقيام المتهم بطعن المجني عليه بدايرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول ، أنه عقب تواجد المجني عليه " ح.ن.ال" موظف سابق بتنشيط السياحة بمحل سكنه بمنطقة النخيل، فؤجي بالمتهم " م.ا.ع " يطرق باب الشقة بشدة ، وبسؤاله عن تواجده , أقر بأنه عزم علي قتله فاستغاث بالاهالي ، إلا أنه استطاع التعدي عليه وطعنه بسلاح أبيض مطوة عدة طعنات، وتم نقل المجني عليه المستشفي ، وتم علاجه وتحرر محضر بالواقعة والقبض علي المتهم وبعرضه علي النيابة ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.