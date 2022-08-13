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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

السبت، 13 أغسطس 2022 03:56 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره فى المخدرات بسوهاج السجن - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف - محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ص" عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط  المباحث، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم ، وبحوزته عدد لفافات الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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