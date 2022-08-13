السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم ، وبحوزته عدد لفافات الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.