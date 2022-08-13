السجن 15 سنة لعاطل سرق سيارة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا بالسجن المشدد غيايبا 15 سنة للمتهم " ك.ع ، ر" ومصادره السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 8443 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد ببلاغ من المجني عليه بسرقة سيارته تحت تهديد السلاح من قبل المتهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، بأنه حال سير المجني عليه" ن.م.ا" سائق ليلا بالطريق العام استوقفه المتهم " ك.ع.ر " طالبا منه توصيله في طريقه واثناء سير المجني عليه فؤجي بالمتهم ، يشهر في وجهه سلاح أبيض مطوة مهددا إياه وارغمه علي النزول وترك السيارة مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ، وتمكن من سرقة السيارة ، وفر هاربا وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت قوة أمنية من ضبط السيارة بدائرة القسم ، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة، قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.