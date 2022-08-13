الرقابة الإدارية تصدر العدد الثانى من مجلة ضمير الوطن

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا، جاء نصه: "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تصدر العدد الثانى من مجلة ضمير الوطن، أول دورية أكاديمية متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد تصدر بصورة نصف سنوية عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتم عرض النسخة الأولى من المجلة، في الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.