الرقابة الإدارية تصدر العدد الثانى من مجلة ضمير الوطن

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا، جاء نصه: "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تصدر العدد الثانى من مجلة ضمير الوطن، أول دورية أكاديمية متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد تصدر بصورة نصف سنوية عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وتم عرض النسخة الأولى من المجلة، في الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.
وتقوم الهيئة برئاسة الوزير حسن عبد الشافى بتلقي شكاوى المستثمرين، واستخراج التراخيص والموافقات للمشروعات الصناعية، من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الهيئة، والتي يمكن معرفتها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو من خلال الرقم المختصر: 16100
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ودعمًا لدور أجهزة الدولة في هذا المجال.
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