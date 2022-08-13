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الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الوزارات

السبت، 13 أغسطس 2022 11:54 ص
الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الوزارات الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.
 
 
وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
 
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