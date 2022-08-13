اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 12:58 م
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الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

السبت، 13 أغسطس 2022 12:41 م
الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 17متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7184) حكم قضائى متنوع.

الأمن العام

مديرية أمن القليوبية

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