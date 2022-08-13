الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 17متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7184) حكم قضائى متنوع.