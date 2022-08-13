الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة وتضبط 90 قطعة في حدائق القبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بِإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة البيضاء بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء متخذاً من ورشة ملكه كائنة بدائرة القسم مسرحاً لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه كما عُثر بداخلها على (90 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – 14 قطعة مقبض خشبى مختلفة الأحجام – 6 جراب جلد خاصة بالأسلحة البيضاء – أدوات التصنيع ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار .