اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس سنة لـ 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

السبت، 13 أغسطس 2022 12:46 م
الحبس سنة لـ 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، بالحبس سنة مع الشغل لـ 3 متهمين، في الذكري الثالثة للثورة، ووضعهم تحت المراقبة سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".
 
وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
ويذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.
 

الذكري الثالثه للثوره

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة