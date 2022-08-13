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التعليم العالى تنفى فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات فى العام الدراسى الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 04:53 م
التعليم العالى تنفى فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات فى العام الدراسى الجديد وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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نفى الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، ما يتم تداوله بشأن فصل طلاب الجامعة عن الطالبات بداية من العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الدراسة تسير بالشكل الطبيعى مثل الأعوام السابقة دون أى تغيير أو قواعد جديدة بشأن تنظيم المحاضرات.
 
ودعا الدكتور عادل عبد الغفار الطلاب إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى هدفها إثارة البلبة لدى الطلاب .
 
 

فصل الطلاب عن الطالبات

التعليم العالى

اخبار التعليم العالى

فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعة



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